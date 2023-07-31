Минобрнауки направило в вузы методички по реализации курса "Обучение служением"

Новый модуль появится в вузах с сентября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ разработало и разослало в 100 высших учебных заведений методические рекомендации по реализации курса "Обучение служением". Новый модуль появится в вузах с сентября этого года. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердили источники в двух российских вузах.

Как сообщает издание, в документе говорится, что новый модуль предполагает развитие у студентов "гражданственности, патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей" с помощью решения социально значимой задачи в рамках курса. Программа модуля состоит из отдельных компонентов - дисциплины, курсового проекта, практики, выпускной квалификационной работы (ВКР), в рамках которых обучающиеся должны будут показать командную работу и лидерские качества, гражданскую идентичность и солидарность, развитие убеждений и ценностных ориентаций, рефлексивность и осознанность, коллективизм и созидательный труд, профессионализм и ответственность. Выбирать социальные проекты для реализации в рамках нового курса рекомендуется на платформе "Добро.РФ".

Отмечается, что модуль "Обучение служением" может включать в себя одноименную дисциплину как обязательную часть образовательной программы, курсовой проект, ВКР в форме общественного проекта и факультатив "Экспедиция обучения служением".

Президент РФ Владимир Путин в январе поручил до 1 сентября 2023 года разработать курс "Обучение служением". Ответственными за разработку модуля и его внедрение стали Минобрнауки, Минтруд, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров. Первый разъясняющий вебинар по курсу проведут для преподавателей 2 августа.