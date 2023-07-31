Хабаровские артисты впервые после пандемии планируют посетить Китай

Они намерены участвовать в Китайско-российском фестивале образования и искусства

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Коллективы Хабаровска впервые после пандемии коронавирусной инфекции посетят Китай, сообщил ТАСС мэр города Сергей Кравчук.

"В сентябре этого года планируется направление делегации Хабаровска в город Фуюань для участия в мероприятиях Китайско-российского фестиваля образования и искусства "Оба берега процветают и вместе строят будущее". Планируются выступления творческого и хорового коллективов, участие молодежи Хабаровска в выставке художественных работ, а также участие в конкурсе по моделированию и роботостроению", - сказал глава города, уточнив, что творческие делегации из Хабаровска не посещали китайские города с начала пандемии.

Регион постепенно возобновляет сотрудничество с Китаем в активном режиме. После начала авиасообщения между Россией и Китаем в прежнем объеме весной этого года, участились визиты официальных китайских делегаций в Хабаровск. В апреле приезжал с официальным визитом секретарь горкома Коммунистической партии Китая города Фуюань Хэ Дахай, в мае Хабаровск с официальным визитом посетил мэр Фуюаня Фань Цзитао - был подписан протокол для расширения двусторонних дружественных связей, углубления взаимного сотрудничества в различных областях. Помимо этого, город посещали официальные делегации из городов Цзямусы, Цзиси, Хулун-Буир для обсуждения совместных планов сотрудничества, были организованы рабочие встречи между предпринимателями.

"Администрация Хабаровска планирует развивать сотрудничество и обмен опытом с городами КНР во всех сферах, таких как образование, культура, физкультура и спорт, экология и охрана окружающей среды, туризм, торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Кравчук.

Сейчас между Хабаровском и дружественными городами, городами-побратимами Китая ежегодно реализуются совместные мероприятия и программы по сотрудничеству в разных областях. Иностранные представители участвовали в международном фестивале художественного творчества детей и юношества "Новые имена стран АТР", в форуме "Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья населения", в международной выставке детских рисунков "Таланты юных - любимому городу". В июне официальная делегация Хабаровска принимала участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, а также в мероприятиях, посвященных тридцатилетию побратимских связей Хабаровска и Харбина.