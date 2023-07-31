На Дальнем Востоке благоустроят свыше 560 дворов

На эти цели выделили 3,5 млрд рублей, сообщил директор департамента развития территорий и проекта "Дальневосточная ипотека" Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Илья Петрасов

ТАСС, 31 июля. Программы по благоустройству городов продолжают реализовывать на Дальнем Востоке, в рамках одной из них в текущем году обновят более 560 дворов. Как сообщил ТАСС директор департамента развития территорий и проекта "Дальневосточная ипотека" Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Илья Петрасов, на эти цели регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО) выделено 3,5 млрд рублей.

"Одним из основных вопросов развития Дальнего Востока является качество городской среды и общественных пространств. С 2022 года реализуем программу "1000 дворов", в рамках которой уже благоустроили 1 245 общественных пространств. В текущем году планируем благоустроить еще 562 двора, на эти цели выделено 3,5 млрд рублей", - сказал Петрасов.

В рамках президентской дальневосточной "Единой субсидии" отремонтировано 994 объекта, 603 введено в эксплуатацию. До 2025 года 168 млрд рублей по программы будут направлены на реализацию проектов социально-экономического развития ДФО. Вместе с тем дальневосточные города активно ведут работу по формированию мастер-планов, которая, как пояснил Петрасов, состоит из трех блоков: разработка самого мастер-плана, рассмотрение его главой государства и разработка правительством России комплексного плана развития города до 2030 года. На данный момент эти этапы прошли Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Чита, Улан-Удэ, Тында и Северобайкальск.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее в ходе рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Приморье доложил ему о проектах, направленных на улучшение городской среды. По поручению президента России Владимира Путина разрабатываются комплексные мастер-планы развития городов Дальнего Востока. Новый облик городов создается благодаря программам "Дальневосточный квартал", "Единая дальневосточная президентская субсидия" и "1000 дворов".

Градостроительство и память народа

В ходе прошедшего в июле во Владивостоке Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" были объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (145 победителей) и II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа (50 победителей). Эти проекты будут реализованы в 2024-2025 годах. Комиссией учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, количество участников всероссийского конкурса с "дальневосточной пропиской" увеличилось с 77 в 2019 году до 195 в 2023 году, а дополнительная господдержка каждого второго заявленного на конкурс проекта позволит построить в ДФО еще больше востребованных и нужных людям объектов - как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

"Амурская область участвует в конкурсе каждый год, но с разной интенсивностью, этот год рекордсмен по количеству заявок, за четыре месяца, за два этапа конкурса, нами было подано 14 заявок, из которых девять стали победителями. Мы стали находить для своих проектов больше локальной идентичности - детали, отличающие эту площадку от сотен других, которые будут просматриваться жюри, особенные пространства делают город отличающимся от других, формирует "язык" для общения с жителями", - рассказал ТАСС директор Центра развития территорий Амурской области Петр Стрелец.

От Еврейской автономной области (ЕАО) в конкурсе участвовал поселок Николаевка Смидовичского района. Как рассказал ТАСС глава района Евгений Башкиров, в поселке живут 6,5 тыс. человек. Победителем от ЕАО стало пространство у сквера Победы - центр притяжения молодежи, место проведения праздников и патриотических мероприятий. "В самом сквере стоит памятник участникам Великой Отечественной войны, там увековечены имена наших предков. Теперь мы планируем установить рядом достойный памятник воинам-интернационалистам", - отметил Башкиров.

Сквер Победы планируется расширить и благоустроить. Площадь у сквера, по его словам, и сейчас притягивает людей, а после реализации проекта там появятся навесы и тенты из переработанных отходов. Производство таких архитектурных форм налажено в области.

Благоустройство дворов

Программа "1000 дворов" направлена на создание новых доступных пространств рядом с домом, улучшение качества жизни граждан и повышение индекса качества городской среды. Прежде чем начинать благоустройство проводятся опросы местных жителей, учитываются их пожелания.

В прошлом году по программе благоустроили 1 245 дворов общей площадью 3,5 млн кв. м. В новых дворах не только отремонтировали тротуары и проезды, но и провели озеленение, установили спортивное оборудование и игровые площадки, создали условия для маломобильных граждан. Благодаря программе появились новые мини-парки, скейт-площадки и воркаут-зоны.

По предложению вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, программу продлили на 2023 год. Благоустройство идет во всех 11 регионах ДФО, больше всего дворов предстоит модернизировать в Приморье - 125.