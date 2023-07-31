Кабмин счел избыточным законопроект о праве тратить маткапитал на оплату спортсекций

Предлагаемые законопроектом меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медпомощи и лекарственного обеспечения детей, которые финансируются в том числе за счет федерального бюджета, говорится в заключении кабинета министров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ считает избыточным законопроект главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, которым предлагается разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Об этом говорится в официальном заключении кабмина на законопроект (есть в распоряжении ТАСС).

"Предлагаемые законопроектом меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей, финансируемые, в том числе за счет средств федерального бюджета, а также направления использования средств материнского капитала. С учетом изложенного принятие федерального закона является избыточным", - говорится в документе.

В кабмине отмечают, что закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" уже предусматривает возможность направления средств маткапитала на оплату дополнительных образовательных услуг, в частности, занятий в кружках и секциях. При этом, согласно этому законопроекту, средства маткапитала можно тратить на оплату платных образовательных услуг.

Как уточняется в заключении кабмина, Налоговый кодекс РФ устанавливает социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, которые оказывают детям, в том числе спортивные организации и индивидуальные предприниматели. "Одновременно с этим одним из направлений использования средств материнского (семейного) капитала является получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. В связи с этим, по усмотрению родителей, указанная выплата может быть использована, в том числе на добровольное медицинское страхование либо на получение ребенком (детьми) физкультурно-оздоровительных услуг", - подчеркивается в документе.

Как отмечал в законопроекте сенатор Кутепов, реализация этой инициативы позволит родителям оплачивать спортивные секции и кружки ребенка с помощью материнского капитала. Он, в частности, приводил в пример занятия по хоккею, футболу, теннису, бальным танцам, "ежемесячная оплата которых может составлять более 10 тысяч рублей". По мнению Кутепова, размеры налоговых вычетов за занятия в спортивных секциях являются недостаточными для их оплаты.