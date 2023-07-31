В Москве ожидаются переменная облачность и до 27 градусов тепла

Ночью температура воздуха составит до плюс 16 градусов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 25-27 градусов тепла, в ночь на вторник - до плюс 16 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки 11 градусов тепла.