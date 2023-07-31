МЧС сообщило об увеличении сброса воды Иркутской ГЭС

Причиной стала высокая водность Байкала

ТАСС, 31 июля. Иркутская ГЭС увеличила сброс воды с 2 600 до 2 800 куб. м/c из-за высокой приточности в озеро Байкал. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"С сегодняшнего дня сбросные расходы на Иркутской ГЭС увеличены с 2 600 до 2 800 куб. м/c. Основание - высокая приточность в озеро Байкал в июле и, по прогнозу, в августе", - говорится в сообщении.

В МЧС проинформировали, что иркутский пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный вариант несения службы. "1 августа межведомственной оперативной группой после повышения сбросных расходов будет проведен мониторинг и принято решение о дальнейшем режиме работы Иркутского гидроузла", - пояснили в ведомстве.

По данным Росгидромета, фактический приток воды в Байкал в июле составил 130% нормы. В третьем квартале этого года ожидается, что он составит 116-141% нормы.

Когда в начале июля в Иркутской области шли продолжительные ливни, в Иркутском водохранилище была свободная емкость, что позволило сдерживать паводок. Однако с того времени уровень воды в Байкале повысился и сейчас достигает 456,78 м при норме 457 м. Последний раз превышение отметки отмечалось в 2021 году, когда вода поднялась до 457,23 м. Расходы Иркутской ГЭС при этом составляли 3 600 куб. м/c. Иркутская ГЭС - первая в Ангарском каскаде. Она расположена на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.