31 июля, 03:17

На Чукотке на благоустройство дворов направят 114 млн рублей казначейских кредитов

Ремонт начнут в 2023 году, сообщил врио главы региона Владислав Кузнецов

ТАСС, 31 июля. Власти Чукотского автономного округа направят выделенные региону 114 млн рублей казначейских кредитов на ремонт дворов в столице региона Анадыре, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

"Добились совместно с правительством округа выделения более 114 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт дворов в окружной столице. Это первый шаг в выполнении мастер-плана развития Анадырской агломерации. Заявку нашего региона одобрила комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина", - сообщил Кузнецов.

Он добавил, что уже в текущем году на эти деньги отремонтируют несколько дворов, чьи жители давно просили о благоустройстве. Во дворах обновят дороги, отремонтируют инженерные сети, установят новую систему освещения и малые архитектурные формы.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что средства казначейских кредитов в размере 17,8 млрд рублей будут направлены на реализацию 58 инфраструктурных проектов в восьми регионах Дальневосточного федерального округа. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
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