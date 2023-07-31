На Чукотке на благоустройство дворов направят 114 млн рублей казначейских кредитов

Ремонт начнут в 2023 году, сообщил врио главы региона Владислав Кузнецов

ТАСС, 31 июля. Власти Чукотского автономного округа направят выделенные региону 114 млн рублей казначейских кредитов на ремонт дворов в столице региона Анадыре, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

"Добились совместно с правительством округа выделения более 114 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт дворов в окружной столице. Это первый шаг в выполнении мастер-плана развития Анадырской агломерации. Заявку нашего региона одобрила комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина", - сообщил Кузнецов.

Он добавил, что уже в текущем году на эти деньги отремонтируют несколько дворов, чьи жители давно просили о благоустройстве. Во дворах обновят дороги, отремонтируют инженерные сети, установят новую систему освещения и малые архитектурные формы.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что средства казначейских кредитов в размере 17,8 млрд рублей будут направлены на реализацию 58 инфраструктурных проектов в восьми регионах Дальневосточного федерального округа.