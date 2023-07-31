В новосибирском аэропорту задержали два рейса в Санкт-Петербург

Причиной задержки стал туман

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. В новосибирском аэропорту Толмачево два рейса из Новосибирска в Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia задерживаются более чем на четыре часа и почти на час. В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что задержка связана с метеоусловиями - вылеты отложили из-за тумана, но в данный момент ситуация нормализовалась.

"Ситуация нормализовалась, тумана в районе аэропорта нет", - сообщили ТАСС в Толмачево.

Другой рейс Smartavia в Санкт-Петербург также перенесли - с 11:30 на 12:20. Кроме того, с 08:55 на 12:00 по местному времени был перенесен вылет из Новосибирска в Томск. По данным пресс-службы аэропорта Толмачево, это связано с метеоусловиями в Томске.