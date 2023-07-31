В Госдуме предложили оборудовать в метро комнаты для пассажиров с детьми

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов объяснил инициативу тем, что тысячи граждан с детьми нуждаются в уединенных местах для переодевания, кормежки и успокоения младенца по пути в нужную часть города

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением запустить программу по оборудованию станций метрополитена в городах России специальными комнатами для пассажиров с детьми. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы по оборудованию станций метрополитена в городах России специальными комнатами для пассажиров с детьми. Обычно их называют комнатами "Матери и ребенка", однако необходимо предусмотреть возможность пользования ими и для отцов, передвигающихся по городу с ребенком без мамы", - говорится в письме.

Чернышов предложил назвать такие помещения "Комнатами для пассажиров с детьми" и оборудовать минимум по пять комнат на каждой линии метро.

По его мнению, такая программа "позволит тысячам родителей не только облегчить поездки по городу, но и продолжить вести активный и социально-ориентированный образ жизни, восполнять свой ресурс, следовательно - укрепить отношения и семью".

Как объяснил в письме Чернышов, инициатива вызвана тем, что тысячи россиян с детьми нуждаются в уединенных местах для переодевания, кормежки и успокоения своего младенца по пути в нужную часть города.

Депутат отметил, что мэрия Москвы в 2008 году уже объявляла об открытии на станциях столичного метрополитена комнат матери и ребенка, однако эти планы так и не были реализованы. Теперь же инициативу предлагается распространить не только на Москву, но и на другие города России, где есть метрополитен.