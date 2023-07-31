Главу «Аум синрикё» казнили, поскольку психиатры отклонили версию о его невменяемости

Специалисты указали на вероятность того, что Сёко Асахара имитирует душевную болезнь

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Основатель и предводитель японской террористической секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ) Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото) был повешен в июле 2018 года, поскольку осматривавшие его психиатры признали осужденного вменяемым и указали на вероятность того, что он имитирует душевную болезнь. Об этом говорится в официальных документах, с которыми ознакомилась газета Asahi Shimbun.

Выжимка из материалов медицинских осмотров была предоставлена в распоряжение суда, где с 2021 года рассматривается иск родственников Асахары. Они требуют признать решение о его казни незаконным и утверждают, что осужденный был психически невменяемым. Согласно японскому законодательству, исполнение приговора в таком случае отменяется решением министра юстиции. Родственники лидера секты, сообщает газета, требуют предоставить им первичные документы психиатрических осмотров и добиваются в связи с этим денежной компенсации от государства.

Секта "Аум синрикё", запрещенная в некоторых странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющими газами. Планировался также захват правительственных органов в Токио и совершение государственного переворота. Сектанты были уличены в убийствах и похищениях. Самой известной их вылазкой стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда боевики распылили нервно-паралитическое вещество зарин в пяти составах токийской подземки. В результате нападения погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.

В июле 2018 года по обвинениям в убийствах были повешены лидер секты и 12 его приближенных. Сам Асахара на суде на вопросы не отвечал, отделывался бессвязными словами и междометиями.