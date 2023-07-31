На севере Хабаровского края ожидаются сильные дожди и ветер

Ухудшение погоды может привести к авариям на объектах ТЭК и ЖКХ, на электрических сетях

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на севере Хабаровского края, где бушуют лесные пожары. Ожидаются сильные дожди и ветер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Дальневосточное УГМС".

"1 августа на территории северных районов прогнозируются опасные метеорологические явления. В Тугуро-Чумиканском районе ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, в Аяно-Майском, Охотском, Николаевском, Ульчском районах и районе им. П. Осипенко - дожди, местами сильные, усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, ухудшение погоды может привести к авариям на объектах ТЭК и ЖКХ, на электрических сетях. Возможно отключение источников энергоснабжения из-за перехлеста и обрывов проводов, повреждение слабозакрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, транспортных средств. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта. Не исключено введение ограничений на движение пассажирского и большегрузного транспорта на междугородных трассах. Также возможны кратковременные подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подтопление низких мест в населенных пунктах, размыв дорог.

Главам муниципальных образований направили рекомендации о принятии мер для предупреждения возникновения происшествий и минимизации возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.

На северных территориях региона полыхает множество лесных пожаров. Они возникли в результате гроз, находятся на большом удалении от поселений.