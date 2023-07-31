Ежедневно маршрутами "Мосгортранса" пользуются около 3 млн человек

Всего в столице порядка 700 маршрутов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 3 млн человек пользуются 700 маршрутами "Мосгортранса" каждый день. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, поздравив сотрудников "Мосгортранса" с 65-летием предприятия.

"Жителей и гостей столицы уже 65 лет перевозит "Мосгортранс". Сегодня это порядка 700 маршрутов, которыми ежедневно пользуются около 3 млн человек", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что самое главное достояние предприятия - это люди: 25 тыс. человек, из которых около 14 тыс. являются водителями. "Благодаря их слаженным и профессиональным действиям городской транспорт столицы работает как часы. На нем безопасно и комфортно передвигаться по городу", - подчеркнул он.

Собянин уточнил, что за последние 10 лет в Москве появилась новая транспортная реальность, а также новые стандарты перевозки. Например, в Москве впервые во всей стране запустили электробусы. В ТиНАО и "Сколково" автобусы, как такси, можно заказать на ближайшую остановку в приложении "Московский транспорт" благодаря проекту "По пути", запущенном в 2021 году. Кроме того, работает проект - "Социальное такси", предназначенный для перевозки маломобильных пассажиров, добавил мэр.

"Поздравляю сотрудников "Мосгортранса" с юбилеем! Успехов, новых маршрутов и приветливых пассажиров", - заключил Собянин.