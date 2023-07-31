Во Владивостоке количество осадков превысило норму второй месяц подряд

В июле этот показатель составил 178 мм

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Среднемесячная температура воздуха и количество осадков во Владивостоке в июле второй месяц подряд превышают норму, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"Норма среднемесячной температуры июля составляет 18,1 градуса тепла, а фактическая температура месяца по данным наблюдений составила 20,2 градуса. Таким образом отклонение от нормы - 2,2 градуса. Норма суммы осадков в июле составляет 159 мм, при этом фактически выпало 178 мм. Эта сумма составляет 112% от нормы", - рассказал Чулков.

22 июня голландский исследователь климата Леон Симонс разместил в канале в Twitter прогноз, согласно которому из-за феномена Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие природные аномалии. При их описании ученый сослался на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, а также Института изменения климата при Университете штата Мэн. По мнению Симонса, уже в августе колебания достигнут уровня "супер Эль-Ниньо". 23 июня директор Института физики атмосферы академик Игорь Мохов рассказал ТАСС, что начавшееся Эль-Ниньо может существенно повлиять на погоду в российских регионах в 2023 году и особенно в 2024 году.

По мнению главы Приморского гидрометцентра Бориса Кубая, погодная аномалия в текущем году связана с Эль-Ниньо и с тем, что тропическая воздушная масса стала поступать в этом году раньше обычного на территорию Китая, Японии и Корейского полуострова. При этом обычные для Приморского края тайфуны в этом году могут вот уже третий раз не оказать прямого воздействия на погоду в регионе.

В июне количество осадков, выпавших во Владивостоке, составило 282 мм, или 271% от месячной нормы, а средняя температура воздуха оказалась выше нормы на 3 градуса. В регионе наблюдаются частая смена жаркой погоды на сильные дожди с грозами, тогда как обычно лето в Приморском крае характеризовалось более стабильной погодой с несколькими периодами затяжных дождей, вызванных тайфунами.