В Магадане прошел фестиваль по промывке золота "Старательный фарт"

В нем приняли участие гости из 13 регионов страны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Седьмой всероссийский чемпионат-фестиваль по промывке золота "Старательный фарт - 2023" собрал на одной площадке нового этнопарка "Дюкча" в Магадане 70 участников из 13 регионов страны. Об этом рассказал ТАСС организатор мероприятия, председатель ассоциации недропользователей Магаданской области и первый заместитель председателя регионального парламента Александр Басанский.

"Состязания по промывке золота не потеряли своей уникальности и по-прежнему способствуют развитию событийного туризма. В этом году к нам приехали гости из 13 регионов РФ. Поддержать их пришли тысячи магаданцев. Мы с радостью примем и зарубежных участников", - рассказал спикер и добавил, что "Старательный фарт" Магаданской области остается уникальным для России фестивалем, так как в стране подобные мероприятия не проводятся.

По информации пресс-службы областной думы, в 2023 году на чемпионат поступили 282 заявки на участие. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В честь 70-летнего юбилея Магаданской области количество участников увеличили с привычных 60 до 70 человек, среди которых, помимо колымчан, были жители Московской, Оренбургской, Тульской, Курской, Иркутской и Новосибирской областей, Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского, Красноярского и Алтайского краев. Испытать удачу смогли только те, кто ранее не участвовал в "Старательском фарте".

Конкурсантов разделили на три группы, каждой отводилось 15 минут на промывку золотосодержащего песка, по многолетней традиции предоставленного артелью "Полевая". Самым удачливым участником стал руководитель горного техникума поселка Стекольный Магаданской области Виктор Шадрин с результатом 6,49 г намытого золота. Он получил денежный приз в размере 1 млн рублей. Второе место заняла Татьяна Самсоненко из Иркутской области, которая намыла 3,87 г золота и выиграла 700 тыс. рублей. Третье место и приз в 300 тыс. рублей завоевал Павел Колосов из Хабаровского края с результатом 3,7 г золота.

Среди 2 тыс. гостей фестиваля провели акцию "Счастливый зритель". Победителями розыгрыша двух квадроциклов стали колымчане Ольга Маркова и Евгений Шабалин. В розыгрыше автомобиля удача улыбнулась Станиславу Васину.

Помимо этого, для магаданцев и гостей города на фестивале была организована насыщенная культурная программа: выступления артистов, спортивные соревнования, туристические экскурсии, мастер-классы, полевая кухня. Работали сувенирные лавки и выставка-продажа изделий местных ремесленников. Рестораны города удивляли изысканными блюдами из колымских продуктов в рамках гастрономического фестиваля, который завершился награждением победителей фотоконкурса "Готовим вместе - готовим местное".