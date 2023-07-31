Госавтоинспекция призвала взрослых не допускать нарушений правил при перевозке детей

Ведомство отметило рост числа ДТП с участием детей-пассажиров с начала года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция отметила рост числа ДТП с участием детей-пассажиров с начала года и напомнила водителям о важности неукоснительного соблюдения правил их безопасной перевозки, особенно в летнее время, когда число поездок увеличивается, в том числе на дальние расстояния. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

"Рост количества ДТП с участием детей-пассажиров, отмеченный с начала этого года, свидетельствует о том, что водители часто нарушают требования безопасной перевозки. Большинство пострадавших в ДТП маленьких пассажиров перевозились с нарушениями, и чаще всего водители, нарушившие ПДД, оказывались родителями этих детей", - сказал собеседник агентства.

В ГУОБДД МВД России отметили, что требования к безопасной перевозке детей подробно изложены в правилах дорожного движения. Госавтоинспекция регулярно проводит мероприятия по контролю за их исполнением и ведет масштабную просветительскую работу с родителями, которые по закону отвечают за жизнь и здоровье своих детей. Статистика аварийности с детьми-пассажирами вызывает тревогу и требует бдительности со стороны водителей. "Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД при перевозке маленьких пассажиров, жизнь и здоровье которых в такие моменты во многом зависит от взрослых", - отметили в ведомстве.

Правила перевозки детей

В Госавтоинспекции напомнили, что первое, о чем необходимо позаботиться, это средства пассивной безопасности. Пассажиров, которым нет полных 12 лет, следует перевозить в автокресле, которое должно быть сертифицированным, подобранным в соответствии с ростом и весом ребенка и установленным строго по инструкции.

"Иногда водители ссылаются на то, что по ПДД допускается возможность перевозки детей от семи лет на заднем сиденье только с использованием штатных ремней безопасности. Наши специалисты не раз объясняли, что это допущение было сделано в расчете на детей, рост и вес которых превышают нормативные значения. Автокресло для таких крупных детей подобрать невозможно, а штатные ремни безопасности, рассчитанные на взрослых, им подойдут", - отметили в ведомстве.

В остальных случаях ремни не обеспечивают должной защиты. Детское автокресло, по данным ВОЗ, сокращает вероятность гибели ребенка в ДТП на 54%. А вероятность получения тяжелых травм сокращается на 70%, пояснили в Госавтоинспекции. Также водителям напомнили, что при перевозке детей необходимо свести маневры к минимуму, а от особо опасных, таких как выезд на встречную полосу, отказаться вовсе. "Стиль вождения должен быть плавным. Скоростной режим следует выбирать в пределах разрешенных значений, корректируя его в зависимости от реальной дорожной ситуации", - добавили в российской Госавтоинспекции.

Помимо ПДД, которые надлежит выполнять неукоснительно, есть рекомендации Госавтоинспекции. В ведомстве посоветовали принять их во внимание, особенно если в салоне находится ребенок. "Помните, что последствия любого ДТП для ребенка вдвое тяжелее, чем для взрослого", - заключили в Госавтоинспекции.