В Новосибирске выплатили компенсации жителям дома, разрушенном взрывом газа

Мэр города Анатолий Локоть также сообщил, что в разработке находится вопрос наследования для пяти квартир, собственники которых погибли

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Собственникам квартир в доме в Новосибирске, разрушенном взрывом газа в феврале, компенсировали ущерб. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании облправительства.

"По дому на улице Линейной: решены вопросы по 53 квартирам. Потери компенсированы. Плюс две квартиры социального найма - это наш бюджет - по их расселению мы тоже решили вопросы", - сказал Локоть.

Кроме того, по его словам, в разработке находится вопрос наследования для пяти квартир, собственники которых погибли.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля в жилом пятиэтажном панельном доме на улице Линейная в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушились два подъезда. 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар. Погибли 15 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль. Были задержаны два человека, которые представились сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

Дом начали демонтировать в середине июня. На оперативном совещании правительства Новосибирской области 31 июля мэр также заявил, что работы планируется завершить в середине августа.