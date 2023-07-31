Шеф-повара из стран АТР помогут создать концепцию Тихоокеанской кухни на Камчатке

Приглашенные специалисты поделятся своим опытом, проведут мастер-классы для студентов и рестораторов

ТАСС, 31 июля. Иностранные шеф-повара поделятся опытом и примут участие в разработке концепции тихоокеанской кухни по проекту "Гастрокэмп Камчатка - 2023". Как сообщили ТАСС в оргкомитете проекта, из иностранных специалистов на Камчатку прибыли шеф-повара из Перу, Таиланда и Индонезии.

"Участвуют несколько иностранных шеф-поваров, представляющих дружественные страны бассейна Тихого океана. В том числе Виктор Гутьеррес из Республики Перу. Виктор является обладателем двух звезд гида Michelin. Насколько я знаю, это первый визит на Камчатку столь именитого шеф-повара. Из Королевства Таиланд на Камчатку прибыл Тонгсук Чаннам. Шеф Чаннам является очень опытным шефом тайской кухни. За его плечами опыт приемов королевских династий Таиланда", - рассказали организаторы.

Кроме того, из Индонезии на Камчатку приехал шеф Рой Лесмана, мастер индонезийской кухни. Приглашенные специалисты поделятся своим опытом с камчатскими шефами, проведут мастер-классы для студентов и рестораторов, а также примут участие в деловом завтраке, который будет посвящен вопросам создания концепции тихоокеанской кухни.

"Не секрет, что Камчатский край выступил одним из инициаторов создания новой концепции, и команда проекта очень надеется, что эта концепция станет одним из драйверов развития гастрономического туризма в Камчатском крае", - добавили в оргкомитете.

"Гастрокэмп Камчатка - 2023" продлится до 6 августа. В рамках проекта запланированы презентация камчатской продукции, обсуждение вопросов экологически чистого производства продуктов питания, а также демонстрация возможностей Камчатского края как центра развития тихоокеанской кухни. "Гастрокэмп Камчатка - 2023" будет включать в себя четыре части: деловую, образовательную, фестивальную и презентационную.