Авиарейс из Челябинска в Ханты-Мансийск задержали более чем на 10 часов

На рейс зарегистрировано 48 пассажиров

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, который должен был отправиться из Челябинска в Ханты-Мансийск утром в понедельник, задержали более чем на 10 часов. На рейс зарегистрировано 48 пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Челябинска 31 июля по технической причине произошла задержка вылета рейса 118 по маршруту Челябинск - Ханты-Мансийск авиакомпании UTair. Время вылета по расписанию 05:15 (03:15 мск), планируемое время вылета 16:00 (14:00 мск)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего на рейс зарегистрировано 48 пассажиров, 28 из них размещены в гостинице.

Челябинская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам.