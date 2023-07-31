31 июля, 05:46

Авиарейс из Челябинска в Ханты-Мансийск задержали более чем на 10 часов

На рейс зарегистрировано 48 пассажиров

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, который должен был отправиться из Челябинска в Ханты-Мансийск утром в понедельник, задержали более чем на 10 часов. На рейс зарегистрировано 48 пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Челябинска 31 июля по технической причине произошла задержка вылета рейса 118 по маршруту Челябинск - Ханты-Мансийск авиакомпании UTair. Время вылета по расписанию 05:15 (03:15 мск), планируемое время вылета 16:00 (14:00 мск)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего на рейс зарегистрировано 48 пассажиров, 28 из них размещены в гостинице.

Челябинская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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