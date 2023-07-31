Учащиеся "Сириуса" разработали беспилотник для работы внутри цехов

Их проект взял в работу ведущий российский производитель дронов "Геоскан"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Школьники образовательного центра "Сириус" на программе "Большие вызовы" разработали комплекс автономной навигации внутри производственных помещений, их проект доработает ведущий российский производитель беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

Комплекс автономной навигации в производственных помещениях разработали школьники образовательного центра "Сириус" на программе "Большие вызовы". Их проект взял в работу ведущий российский производитель беспилотников "Геоскан". Предприятие планирует доработать один из созданных квадрокоптеров.

"В рамках проекта "Разработка технологии смешанной навигации для дефектации и обслуживания производственных линий" команда участников создала программно-аппаратный комплекс для автономного обслуживания загруженного производства. Он состоит из наземной и воздушной платформ. Наземная представляет собой автономного мобильного робота с установленным контроллером ТРИК, воздушная - беспилотник на базе квадрокоптера "Геоскан Пионер Макс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сфера автономного полета дронов внутри помещений - актуальная тема, на которую сейчас есть большой спрос у крупных производств. Беспилотники им нужны для фотограмметрии помещений, инспектирования инженерных коммуникаций, их использование позволит не подвергать опасности здоровье рабочих. Это особенно актуально для больших цехов с потолками 10-15 м.

"Большие вызовы" - самая масштабная научно-технологическая программа для школьников в России. В ней ежегодно принимают участие около 400 детей со всей России и порядка 70 ведущий отечественных компаний. Совместно с представителями отрасли, школьники создают собственные проекты, которые могут быть применены на реальных производствах.

Образовательный центр "Сириус" создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей.