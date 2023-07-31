Заявки на премию "Мы вместе" подали около 40 тыс. проектов

Как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, чаще всего свои инициативы выдвигали волонтеры

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заявки на международную премию "Мы вместе" в 2023 году подали около 40 тыс. проектов, чаще всего свои инициативы выдвигали волонтеры. Итоги подведут в конце 2023 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Объявлены результаты заявочной кампании международной премии "Мы вместе", которая проходила с 18 февраля по 31 мая 2023 года. Получено 39 782 инициативы из 89 регионов страны, что на более 5 тыс. заявок превышает итоги кампании 2022 года", - говорится в сообщении. В аппарате напомнили, что премия учреждена Федеральным агентством по делам молодежи по поручению президента России Владимира Путина, чтобы выявлять и поддерживать лидеров положительных социальных изменений из всех регионов России.

Среди заявок более 31 тыс. подали волонтеры, 6,7 тыс. - некоммерческие организации, около 2 тыс. - бизнес. Самыми популярными среди 11 номинаций стали "Первый поступок" (для социальных проектов ребят от 14 до 17 лет), "Страна возможностей" (проекты, направленные на раскрытие талантов и воспитание личности, развитие образования, добровольчества, науки, культурных ценностей и традиций), "Помощь людям" (проекты в сфере благополучия уязвимых категорий граждан, оказания социальной помощи, а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).

В премии приняли участие как крупные компании и фонды (Росатом, "Газпром", "Татнефть", "Соединение"), так и небольшие региональные организации. Больше всего заявок пришло из Москвы, Краснодарского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Московской области. Из четырех новых регионов России подали 385 заявок, самой активной стала Донецкая Народная Республика.

"В этом году было получено большое количество проектов от участников Российского движения детей и молодежи, а также проектов, посвященных инклюзии, адресной помощи и детям. Премия - это возможность поддержать вклад некоммерческих организаций, волонтеров, бизнеса и СМИ в общее дело, поддержать социальные инициативы, дать им новые возможности для развития. Благодаря премии мы можем отметить работу тех, кто тратит свое личное время и силы, помогая окружающим", - процитировали в аппарате вице-премьера РФ Голикову.

По итогам предварительной экспертизы в региональный этап премии отобрали 11 963 проекта. После оценки будут отобраны полуфиналисты, которые примут участие в окружных форумах добровольцев "Мы вместе". В премии предусмотрено народное голосование и очный финал, который состоится в Москве в рамках Международной выставки достижений "Россия". Церемония награждения, приуроченная ко Дню волонтера, пройдет в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе" на ВДНХ в начале декабря 2023 года.