Кабмин выделит 500 млн рублей на создание мастерских в колледжах Дальнего Востока

Как отметили в правительстве, "федеральное финансирование позволит организовать профессиональную подготовку студентов колледжей по профессиям, востребованным в ключевых отраслях экономики"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит 500 млн рублей на создание современных мастерских в колледжах Дальнего Востока. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"В регионы Дальнего Востока будет направлено более 500 млн рублей на создание современных мастерских в организациях профессионального образования", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что "федеральное финансирование позволит организовать профессиональную подготовку студентов колледжей по профессиям, востребованным в ключевых отраслях экономики". Средства будут направлены во все субъекты Дальневосточного федерального округа: в Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, в Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую область, а также в Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

"Подписанное распоряжение необходимо для реализации планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - указали в правительстве.