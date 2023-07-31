CBS: новый логотип Twitter на здании штаб-квартиры в Сан-Франциско мешает местным жителям

По данным телеканала, этот "раздражающий фактор" может сделать проживание опасным для пожилых людей и жильцов, чувствительных к яркому свету

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Обновленный логотип Twitter в виде буквы X на здании штаб-квартиры в Сан-Франциско светит слишком ярко и мешает местным жителям. Об этом сообщил телеканал CBS.

Установленная в пятницу буква X мерцает "как вспышка молнии", ее свет проникает в квартиры даже сквозь опущенные шторы и беспокоит жителей соседних домов, передает телеканал. По их словам, этот "раздражающий фактор" может сделать проживание опасным для пожилых людей и жильцов, чувствительных к яркому свету.

Обычно жители соседних домов получают уведомление после того, как компания подает заявку на размещение нового объекта на здании, сообщил адвокат Джордж Вольф, специализирующийся на строительном праве. Соседи имеют право одобрить или отклонить ее, даже если заявка соответствует формальным требованиям, отмечает эксперт.

В случае с логотипом Twitter жильцы не получили заранее никакого предупреждения о размещении мигающего объекта. По словам Вольфа, они могут подать жалобу в администрацию города или даже в суд - по причине нарушения общественного порядка.

Ранее сообщалось, что власти Сан-Франциско начали расследование по делу о несанкционированном размещении логотипа на здании штаб-квартиры. Компания Илона Маска должна была согласовать действия с администрацией города перед тем, как устанавливать объект в виде буквы X на фасаде здания. Это требуется в целях безопасности и для сохранения единого облика города.