В атмосфере Омска зафиксировали повышенное содержание двух загрязняющих веществ

В регионе ранее действовал режим неблагоприятных метеорологических условий

ОМСК, 31 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и метантиолов зафиксировано в атмосфере Омска после жалоб жителей на химический запах. Об этом сообщили в Минприроды Омской области, где ранее действовал режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени.

"В природном парке "Птичья гавань" с 01:00 по 02:20 (с 22:00 до 23:20 мск) зафиксированы превышения ПДК сероводорода в 1,1 раза и метантиолов - в 1,02 раза", - рассказали в пресс-службе.

27 июля утром Обь-Иртышское УГМС ввело в Омской области режим НМУ первой степени, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. Режим неоднократно продлевался вплоть до утра понедельника.

28 июля после массовых жалоб жителей были зафиксированы превышения ПДК фенола в 2 раза, метантиолов по метилмеркаптану - в 1,4 раза. В результате проведения замеров определен потенциальный источник загрязнения, который подлежит федеральному экологическому надзору. Информация о превышениях направлена в надзорные органы. Региональные власти также обратились в Росприроднадзор с просьбой организовать проверку предполагаемого источника загрязнения на предмет соблюдения требований по снижению выбросов при неблагоприятных метеоусловиях.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омске в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.