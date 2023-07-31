31 июля, 07:19

В Челябинской области прогнозируют грозы с градом и шквалистый ветер

При этом температура воздуха днем может достигать 33 градусов тепла

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Синоптики в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых  гроз с градом, шквалистого усиления ветра, ливней. Об этом говорится в материалах, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с прохождением циклона в ближайший час и до конца дня 31 июля, ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более", - сказано в материалах.

По данным синоптиков, при этом температура воздуха днем может достигать 33 градусов тепла. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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