В Челябинской области прогнозируют грозы с градом и шквалистый ветер

При этом температура воздуха днем может достигать 33 градусов тепла

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Синоптики в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых гроз с градом, шквалистого усиления ветра, ливней. Об этом говорится в материалах, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с прохождением циклона в ближайший час и до конца дня 31 июля, ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более", - сказано в материалах.

По данным синоптиков, при этом температура воздуха днем может достигать 33 градусов тепла.