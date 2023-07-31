Жители Армении провели у офиса ООН митинг против задержания жителя Карабаха Азербайджаном

Вагифа Хачатряна задержали, когда он с помощью Международного комитета Красного Креста отправлялся в Армению для лечения

ЕРЕВАН, 31 июля. /ТАСС/. Сотни людей собрались у офиса ООН в столице Армении с требованием освободить задержанного азербайджанскими силовиками жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна. Акцию протеста транслировали местные новостные порталы.

В митинге приняла участие дочь Хачатряна, которая сообщила, что не знает ничего о местонахождении и самочувствии отца, у которого, по ее словам, "серьезные проблемы со здоровьем".

Азербайджанские силовики задержали 68-летнего жителя Нагорного Карабаха, когда он с помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) отправлялся в Армению для лечения.

По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.