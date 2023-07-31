На Украине предложили сохранить снятый с "Родины-матери" герб СССР

По словам скульптора Алексея Пергаменщика, герб нужно положить в помещении под монументом в перевернутом виде и подсветить красными лампами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца, который установят на монумент "Родина-мать" в Киеве вместо советского, предлагает сохранить герб СССР и поместить в зал под статую.

"Я настаиваю на том, чтобы советский герб сохранили. Я посоветовал бы его разрезать по швам, потом снова сварить и разместить в темном помещении под "Родиной-Матерью", там есть большой темный зал", - сказал он в интервью агентству Укринформ.

Скульптор предлагает положить его там в перевернутом виде и подсветить красными лампами.

По его словам, новый герб весит около 400 кг, что не превышает вес советского. Демонтаж герба СССР, отметил Пергаменщик, начнется на текущей неделе. "Это высотная работа, которая начинается уже на этой неделе. Она очень сложная, нужны специальные леса, крепкие и легкие из алюминия, потому что мы не можем нагружать руку статуи, которая держит щит, там есть максимальная планка нагрузки, по-моему, тонна. А обычные леса весили бы пять тонн. Герб будут срезать сварщики", - уточнил он.

После 2015 года на Украине в рамках так называемой декоммунизации возникла идея заменить герб СССР "Родине-матери" на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на демонтаж герба СССР. Ткаченко сообщал, что работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа - Дня независимости Украины. Общая стоимость работ, по его словам, составит 28 млн гривен ($765 тыс.). Подготовительные работы к демонтажу герба СССР начали проводить еще 20 июля. В субботу генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что памятник "Родина-мать" будет переименован в "Украину-мать".

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.