В КЧР ускорят получение сведений об имуществе обвиняемых с помощью новых баз данных

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по региону генерал майор юстиции Николай Щепкин также отметил, что в республике ежегодно отмечается рост интереса к профессии следователя

ЧЕРКЕССК, 31 июля. /ТАСС/. Следователям в Карачаево-Черкесии (КЧР) станут доступны базы данных кредитных организаций и государственных учреждений для оперативного получения информации об имуществе обвиняемых. Это сыграет важную роль в возмещении причиненного ущерба и наложении ареста по решению суда, рассказал ТАСС в интервью руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР генерал майор юстиции Николай Щепкин.

"Разработан электронный документооборот с кредитными организациями страны и государственными реестрами. Буквально сейчас следственным управлением завершается процедура по получению доступа к этой базе данных, которая позволит по защищенным каналам связи в кратчайшие сроки получать сведения о движимом и недвижимом имуществе обвиняемого лица, о финансовых операциях физических и юридических лиц", - сказал Щепкин.

По его мнению, получение следователями доступа имеет значительную роль в реализации мер по возмещению причиненного преступлением ущерба и наложению ареста на имущество виновных лиц с целью обеспечения исполнения приговора суда. Руководитель управления также отметил, что работа по разработке новых и совершенствованию существующих экспертных методик продолжается, она производится в том числе с учетом криминогенной обстановки и специфики совершаемых преступлений. Новое оборудование для расследований поставляется в регион по запросу управления. В частности, 30 июля был получена первая передвижная криминалистическая лаборатория, которая позволила ускорить проведение следственных действий.

Кроме того, налажено взаимодействие с Роскосмосом для получения снимков поверхности земли, что дает неопровержимое доказательство наличия или отсутствия на интересуемый следствие временной промежуток тех или иных объектов недвижимости, что имеет важнейшую роль в уголовных делах о мошенничествах и других хищениях, совершенных, к примеру, в ходе выполнения государственных заказов. Кроме того, появились новые методы проведения раскадровки видео и улучшения качества медиаматериалов, благодаря чему значительно повысилась результативность проведения осмотров с камер видеонаблюдения или записей со смартфонов.

Щепкин обратил внимание, что в регионе ежегодно отмечается рост интереса к профессии следователя. Региональным управлением на постоянной основе проводится работа по отбору выпускников школ для зачисления в кадетские корпуса, в частности Санкт-Петербургский, Волгоградский и Севастопольский. В этих целях сотрудники управления взаимодействуют с образовательными учреждениями республики и Министерством образования и науки КЧР, проводят беседы со школьниками, задействуют их в различных мероприятиях, направленных на популяризацию профессии следователя.

"В настоящее время в ведомственных вузах обучаются несколько студентов из нашей республики. В течение следующих пары лет мы ждем их выпуска для приема на службу в территориальные следственные отделы. Также хочу отметить, что существенно возрос интерес к работе следователем у женщин. В 2019 года следователем работала только одна девушка, сейчас в управлении их более 20%", - добавил руководитель управления.