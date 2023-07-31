Проект "Мама онлайн" проведет курс по безопасным коммуникациям в интернете

Бесплатные вебинары пройдут 7, 9, 14 и 16 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский проект "Мама онлайн" инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ проведет онлайн-курс "Безопасные коммуникации в интернете". На вебинарах расскажут об основах цифровой безопасности, защите личных данных, сообщается на сайте правительства Москвы.

"На первом вебинаре участницам расскажут, как защитить свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, как правильно придумывать и хранить пароли, что из себя представляет двухфакторная аутентификация - надежный способ обезопасить персональные данные. На втором вебинаре изучат программные средства для безопасных коммуникаций в интернете. Бесплатные вебинары пройдут 7, 9, 14 и 16 августа", - говорится в сообщении.

Участницы также освоят правило резервного копирования данных "3-2-1" - оно позволит избежать неприятных последствий в случае их потери.

На третьем занятии слушательницы узнают о способах мошеннических манипуляций в интернете и методах социальной инженерии, которые используют злоумышленники и научатся распознавать их. Заключительный вебинар посвятят навыкам безопасного общения детей в сети. Участницы познакомятся с термином "кибербуллинг" и научатся определять нежелательные контакты ребенка в интернете.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.