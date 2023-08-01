Появление цифрового рубля, традиционный перерасчет пенсий работающим пенсионерам, начало эксперимента по телемедицине и усиление контроля за иноагентами

Что изменится в жизни россиян в августе 2023 года

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработали в конце июля и вступят в силу в августе 2023 года, коснувшись многих россиян.

Запрет смены пола

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола. В этот же день документ вступил в силу.

Исключение — лечение врожденных аномалий, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. При этом врачебная комиссия должна выдать разрешение.

Также нельзя больше изменить гендерный маркер в документах. Сменившие пол россияне не смогут усыновлять детей и становиться их опекунами. А смена пола одним из супругов позволит аннулировать брак.

Работа студентов училищ в детских садах и школах

С 24 июля студентам старших курсов училищ разрешили преподавать в детских садах и начальной школе, а также вести детские кружки.

А студенты — старшекурсники вузов теперь могут занимать должности учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания в университетах и научных организациях.

Путевки по России без НДС

Услуги туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не будут облагаться НДС. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 31 июля.

Норма распространяется на операции, которые проводились начиная с 1 июля 2023 года, и будет действовать до 30 июня 2027 года. Ожидается, что это снизит налоговую нагрузку туроператоров и в перспективе поможет уменьшить стоимость внутренних туристических поездок.

Введение цифрового рубля

С 1 августа в России официально появится цифровой рубль. В этот день вступят в силу большинство поправок в российское законодательство, которые обеспечат работу платформы цифрового рубля. Ее оператором становится Банк России — он будет следить за безопасностью переводов в цифровых рублях и их надежностью.

Точных дат, когда начнется широкое внедрение цифрового рубля, не называется. Но, по словам первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, граждане смогут начать пользоваться цифровыми рублями "на горизонте 2025–2027 годов". Эта новая форма денег будет применяться наравне с наличными и безналичными средствами.

Увеличение пенсий для работающих пенсионеров

1 августа работающим пенсионерам традиционно пересчитают страховую пенсию. Размер прибавки индивидуальный и зависит от пенсионных коэффициентов (баллов) за предшествующий год. Так как повышение не может превышать трех таких баллов, а стоимость одного балла с 1 января 2023 года — 123,77 рубля, то максимальная прибавка в этом году — около 400 рублей.

Перерасчет производится автоматически — пенсионерам не нужно писать никаких заявлений.

Безвизовый туризм с Китаем и Ираном

Россия, Китай и Иран обменялись списком туроператоров и завершили все процедуры для организации безвизового туристического обмена, сообщали ранее в Минэкономразвития (МЭР).

"Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают "электронные визы". К этой же дате планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", — рассказал глава МЭР Максим Решетников.

В минувшем феврале Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое ранее приостановили из-за пандемии коронавируса. Оно было заключено в феврале 2000 года и позволяет организованным туристическим группам от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.

Повышение утилизационного сбора для некоторых видов транспорта

С 1 августа вырастет утилизационный сбор как для юридических, так и физических лиц, целенаправленно импортирующих в Россию легковые, легкие коммерческие (LCV) и грузовые автомобили.

Однако это повышение не коснется физлиц, которые ввозят в страну авто с двигателем до 3 л для личного пользования.

Старт нового эксперимента по телемедицине

Власти расширили возможности дистанционного взаимодействия врачей с пациентами. В эксперименте, который стартует 1 августа и продлится три года, участвует в настоящий момент 28 организаций, но это число может и вырасти, сообщало ранее Минэкономразвития.

Общие рамки эксперимента следующие. Сначала врач должен поставить диагноз на очном приеме. Затем пациент сможет получить повторную консультацию уже онлайн, а также выбрать для нее по желанию другого врача из той же клиники, в том числе из подразделения в другом регионе.

А врачи из пилотных клиник смогут удаленно корректировать поставленный ранее диагноз, назначать или изменять лечение, а также выписывать электронные рецепты на лекарства.

Погашение ипотеки погибших бойцов СВО через "Росвоенипотеку"

С 1 августа вступает в силу норма, по которой закрывать ипотечные кредиты погибших участников военной спецоперации (СВО) будет уполномоченный орган — ФГКУ "Росвоенипотека".

Раньше это делали сами кредитные организации. Что привело к росту рисков для банков, необходимости создавать дополнительные резервы и, как следствие, негативно сказалось на ставках по новым ипотечным займам для военнослужащих.

Благодаря новому закону снимаются риски банков.

Продажа жилья коррупционеров на торгах

С 4 августа государство сможет продавать недвижимость коррупционеров и таким образом пополнять бюджет. Речь идет о жилье, которое владелец получил в результате коррупционных нарушений или если он не может подтвердить, что приобрел его на законные доходы. Раньше такую собственность могли только отдавать на социальные и государственные нужды.

Усиление контроля за иноагентами

4 августа вступают в силу сразу два документа, которые уточняют законодательство об иностранных агентах.

Те, кто взаимодействуют с иноагентами — физические лица, компании, должностные лица и органы публичной власти, обязаны учитывать в работе ограничения, связанные со статусом иностранного агента. Также появляется возможность внеплановых проверок не только в отношении самих иноагентов, но и тех, кто с ними взаимодействует.

Кроме того, устанавливаются штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Сумма составит до 300 тыс. рублей.

Цифровизация некоторых услуг в сфере охоты

С 6 августа в электронной форме можно будет выдавать:

разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов — некоторых животных, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

документы на проведение их акклиматизации, переселения или гибридизации.

Появление морских навигационных пособий

17 августа вступает в силу закон, который уточняет понятие морских навигационных пособий. Это официальные издания для мореплавателей, включающие:

лоции;

описания маяков и огней;

извещения мореплавателям;

таблицы приливов и иные сведения, необходимые для планирования и отображения пути судна на предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна на протяжении всего маршрута.

Создавать и обновлять их будет Минобороны РФ.

Новые меры по снижению риска техногенных катастроф

С 24 августа при банкротстве должника все расходы на то, чтобы снизить угрозу или предотвратить техногенную и экологическую катастрофу, будут погашаться вне очереди. Этот тип долгов получит преимущество перед любыми другими требованиями кредиторов.

Особые условия в исправительных учреждениях

С 28 августа расширяется список оснований, когда в исправительных учреждениях может быть установлен режим особых условий.

Так, его могут ввести, если в России или на отдельных ее территориях действует режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения, а также при угрозе вооруженного нападения. В это время в учреждении может быть изменен распорядок дня, введены усиленная охрана и особый порядок допуска на объекты.

Безопасность поездок в такси

В России с 1 марта 2023 года закон запрещает лицам с непогашенной или неснятой судимостью за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления (например, убийство, грабеж и т.п.) работать водителями такси и общественного транспорта.

Поэтому до 31 августа включительно водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, а также машинисты метро должны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости или о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Иначе их уволят.