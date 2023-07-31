Операторы системы-112 Подмосковья за время ее работы приняли более 77 млн вызовов

В настоящее время в регионе почти 100% вызовов экстренных оперативных служб поступает в систему-112

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 77 млн вызовов поступило в систему-112 Московской области с момента ее создания. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба системы.

"Система-112 Московской области была создана 1 июня 2015 года. За 8 лет ее работы операторы приняли более 77 млн вызовов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье почти 100% вызовов экстренных оперативных служб поступает в систему-112. Всего несколько лет назад этот показатель не превышал 80%.

В пресс-службе напомнили, что в ноябре прошлого года правительство Московской области приняло решение перевести все короткие номера экстренных служб на единый номер "112". Теперь людям не нужно запоминать несколько номеров для вызова помощи - набирая номера экстренных служб, они все равно попадут на оператора службы спасения. Это позволяет исключить двойную фиксацию вызовов, а также сохранить всю информацию об обращениях.

Поясняется, что на протяжении всех лет работы службы спасения самыми массовыми остаются обращения, адресованные скорой медицинской помощи, - более 70%, обращения в полицию и ГИБДД составляют 22%, остальные 8% вызовов приходятся на пожарную охрану, аварийную газовую службу, службу "Антитеррор" и другие службы.