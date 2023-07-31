Порядка 700 детей одного из районов ЛНР посетят лагеря в Карачаево-Черкесии в течение года

Следователи КЧР будут проводить с детьми беседы и детективные игры

ЧЕРКЕССК, 31 июля./ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии (КЧР) будут проводить беседы и детективные игры с детьми из Старобельского района Луганской Народной Республики, которые будут приезжать в регион для отдыха в лагерях. Ожидается, что за год республику посетят порядка 700 детей, сказал в интервью ТАСС руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по региону генерал майор юстиции Николай Щепкин.

"Карачаево-Черкесия взяла шефство над Старобельским районом Луганской Народной Республики. За год порядка 700 детей оттуда отдохнет в лагерях КЧР. Мы к ним приезжаем, рассказываем про работу, обмениваемся контактами с родителями. Стараемся, чтобы отдых этих детей у нас был действительно комфортным. Специалисты выделяют день, едут, показывают, как работает квадрокоптер, другая наша аппаратура, играют с ними в детективные игры", - рассказал Щепкин.

К тому же, по его словам, Следственным управлением на постоянной основе проводится работа по оказанию социальной, медицинской и иной необходимой помощи мирным жителям и переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, иных пострадавших территорий Украины.

Сотрудники управления посещают семьи, выясняются проблемы и нужды, принимают меры для их разрешения. Так, оказана помощь ряду беженцев в получении гражданства РФ, в трудоустройстве, в обеспечении жильем, одеждой, предметами обихода и медикаментами, в оформлении документов для получения социальных выплат, зачисления детей в детские сады и школы, организации летнего детского отдыха и досуга.

"Мы держим на контроле ситуацию с каждым прибывающим, никого не оставляем без внимания. Для них, а также участников СВО в следственном управлении организована работа круглосуточной горячей линии, куда каждый может обратиться с вопросом или жалобой", - добавил Щепкин.

Между правительством КЧР и Старобельским районом Луганской Народной Республики подписано соглашение о сотрудничестве. Одним из важных направлений станут здравоохранение и создание комфортных условий для своевременного получения качественной медицинской помощи, а также образование и развитие детей. Карачаево-Черкесия будет активно помогать Старобельскому району включаться в реализацию государственных программ и приоритетных национальных проектов России.