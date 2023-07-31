Более 100 событий пройдет в день открытия Московского урбанистического форума в "Лужниках"

Программа форума начнется 1 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 100 мероприятий пройдет 1 августа, в день открытия Московского урбанистического форума в "Лужниках". Гости посмотрят фильм в 5D-кинотеатре, познакомятся с цифровой экосистемой города, поучаствуют в квестах, квизах и мастер-классах, сообщается на портале мэра Москвы.

"Масштабная программа Московского урбанистического форума начнется 1 августа в "Лужниках". Посетителей ждут открытие экстрим-парка, катка из синтетического льда и горки для зимних видов спорта, выступления джазовых музыкантов и цирковых артистов, групповые забеги и соревнования по баскетболу, мастер-классы для детей и многое другое. В день открытия форума выступят Юлианна Караулова, квинтет Игоря Бутмана, оркестр Imperialis Orchestra, московские диджеи, кавер-группы и детские коллективы", - говорится в сообщении.

Посетителей ждут яркие шоу, среди которых вечерний аудиовизуальный перформанс "Город для каждого", созданный с помощью нейросетей, "Вальс пожарных автолестниц" в сопровождении оркестра и мотодефиле. Кроме того, вечером пройдет первый показ циркового дивертисмента "Улочки московские" с номерами воздушных гимнастов и акробатов под известные песни о столице.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября 2023 года на нескольких площадках столицы: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", в центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином дворе.