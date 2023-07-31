В Алёшках в пробах воды обнаружили превышение нитратов более чем в два раза

В ВГА рекомендовали населению не употреблять и не использовать для приготовления пищи воду из скважин и колодцев

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Превышение норматива нитратов более чем в два раза зафиксировано в пробах питьевой воды в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщили в администрации Алёшкинского муниципального округа.

"Центр гигиены и эпидемиологии Херсонской области сделал отбор проб из скважины, расположенной в г. Алёшки по адресу пер. Полтавский. Специалисты обнаружили, что в питьевой воде превышен норматив содержания нитратов более чем в два раза", - сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.

В ВГА рекомендует населению не употреблять и не использовать для приготовления пищи воду из скважин и колодцев во избежание причинения вреда здоровью. "В городе организованы подвоз питьевой воды в автоцистернах и выдача бутилированной воды", - уточнили в пресс-службе.

Мониторинг качества воды ведется в 34 контрольных точках. С начала июня, по данным от 24 июля, отобрано 945 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.