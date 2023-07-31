Кабмин в ближайшее время планирует провести стратегическую сессию по развитию туризма

Премьер Михаил Мишустин отметил высокий потенциал индустрии гостеприимства в России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России планирует в скором времени провести стратегическую сессию по развитию туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Председатель кабмина напомнил, что недавно посетил Горно-Алтайск, где провел совещание по развитию отечественной туристической отрасли. "Представители деловых кругов озвучили целый ряд предложений. Вынесем их на обсуждение в ходе отдельной стратегической сессии по вопросам туризма, которую мы планируем провести в ближайшее время", - сказал премьер.

В целом он обратил внимание, что мультипликативный эффект от развития туристической отрасли - максимальный. "Мы [во время поездки] посмотрели целый ряд проектов, которые уже реализованы и которые планируются к осуществлению. Они еще раз доказывают, что у индустрии гостеприимства есть очень высокий потенциал. Вместе с бизнесом и регионами продолжим делать все необходимое, чтобы его раскрыть в полной мере и [чтобы] поездки по России стали максимально комфортными и доступными для наших граждан", - заключил Мишустин.