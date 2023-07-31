В МХТ им. Чехова подтвердили госпитализацию Ирины Мирошниченко

По сообщениям некоторых СМИ, артистка обратилась к медикам из-за плохого самочувствия на фоне гриппа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится под наблюдением врачей. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора МХТ им. А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

"Ирина Петровна находится в клинике под постоянным наблюдением врачей", - сказал он.

О госпитализации 81-летней актрисы стало известно накануне. По сообщениям некоторых СМИ, Мирошниченко обратилась к медикам из-за плохого самочувствия на фоне гриппа.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова), где работает по настоящее время.

Исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение" по пьесе Льва Шейнина, "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год" по произведениям Михаила Рощина, "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова, "Варвары" по произведению Максима Горького, "Татуированная роза" по пьесе Теннесси Уильямса, "Обратная связь" по произведению Александра Гельмана и многих других. Ирина Мирошниченко много снимается в кино. Среди фильмов с ее участием - "Их знали только в лицо" "Дядя Ваня", "Андрей Рублев", "…И другие официальные лица", "Вам и не снилось…", "Старый Новый год", "Рыжий, честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре" и другие картины.