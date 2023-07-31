Почетный консул России в Чиангмае получил орден Дружбы

Супакита Чираванона наградили за вклад в развитие российско-таиландских отношений

БАНГКОК, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Почетный консул России в таиландском городе Чиангмай Супакит Чираванон получил орден Дружбы за вклад в развитие российско-таиландских отношений. Церемония награждения состоялась в посольстве России в Таиланде.

"Очень важно отдавать должное нашим друзьям. Конечно же, мы рады, что предложение о награждении господина Чираванона орденом Дружбы было сразу поддержано в Москве и реализовалось указом президента РФ. Он очень много помогает нашим гражданам бескорыстно, но об этом предпочитает не говорить, но мы, конечно, знаем тот вклад, который он вносит как почетный консул и как крупный предприниматель, который возглавляет одну из крупнейших компаний в стране, у которой очень интенсивно развиваются связи с Россией. Мы очень рады, что господин Чираванон получил заслуженную награду", - сказал журналистам российский посол Евгений Томихин.

Чираванон занимает пост председателя группы компаний Charoen Pokphand Group, ведущей деятельность в сферах пищевой промышленности, розничной торговли и телекоммуникаций. "Charoen Pokphand Group - это крупнейший таиландский инвестор в нашу экономику. По разным оценкам, компания инвестировала до $2 млрд в сельскохозяйственную отрасль в различных регионах РФ. И даже в условиях пандемии и санкционного давления компания продолжает работать и имеет планы наращивания объемов своей деятельности в РФ, инвестируя полученную в России прибыль", - добавил Томихин.

Почетный консул России Чираванон в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что "лично хотел бы подстегнуть интерес к инвестициям со стороны России в Таиланд, который является важным хабом в Юго-Восточной Азии". "Бизнес - это глобальная вещь. Я думаю, что Россия могла бы инвестировать [в Таиланде] в такие отрасли, как высокие технологии, биотехнологии и робототехника", - сказал он.

Чираванон родился 13 марта 1964 года. Он также является председателем совета директоров компании True Visions, крупнейшего в Таиланде провайдера спутникового и кабельного телевидения. Чираванон в 2008-2022 годах был почетным консулом России в провинциях Пхукет, Краби и Пхангнга. В 2021 году назначен почетным консулом России в провинциях Чиангмай, Чианграй и Мэхонгсон.