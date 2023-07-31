Рассмотрение по существу иска о водной блокаде Крыма отложили на 13 сентября

Рассмотрение отложено для ознакомления с документами с расчетами ущерба бюджету республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Крым отложил на 13 сентября рассмотрение по существу иска к властям Украины о водной блокаде полуострова, предварительное заседание прошло в понедельник, передает корреспондент ТАСС из здания суда.

"13 сентября будет рассмотрение дела по сути", - сказал судья, уточнив, что рассмотрение отложено для ознакомления с документами с расчетами ущерба бюджету республики.

В качестве третьих лиц к процессу привлечены, в частности, представители Минэкономразвития, Минэкологии, МинЖКХ, Минпромышленности, Минкурортов Крыма.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума перекрыла из Херсонской области воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС.

Иск о водной блокаде Арбитражный суд Крыма зарегистрировал 3 июля. Ответчиками по иску выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. Сумма требований по иску составляет более 152,2 млрд рублей.