Мадонна заявила, что ей повезло остаться в живых после серьезной болезни

Певица поблагодарила семью и друзей за поддержку во время болезни

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американская певица Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) поблагодарила семью и друзей за поддержку во время болезни. Певица также сообщила, что ей повезло остаться в живых после госпитализации в прошлом месяце из-за серьезной бактериальной инфекции.

"Для меня важно, что в критической ситуации мои дети действительно помогли мне. Любовь семьи и друзей - лучшее лекарство. Через месяц после выхода из больницы я поняла, как мне повезло, что я осталась в живых", - написала поп-звезда в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

К сообщению Мадонна прикрепила несколько фотографий, на одной из которых она обнимает сына Дэвида, а на другой позирует с дочерью Лурдес. Ранее 64-летняя певица написала, что находится "на пути к выздоровлению" после нескольких дней в отделении интенсивной терапии.

Ранее портал TMZ сообщил со ссылкой на близкие к певице источники, что ее выздоровление протекает не так быстро, как она ожидала. После этого певица опубликовала пост о том, что планирует перенести американскую часть мирового турне и начать гастроли с осенних концертов в Европе. Как указано на официальном сайте певицы, ее первое выступление должно пройти в Лондоне 14 октября.

28 июня менеджер Мадонны сообщил, что у 24 июня у певицы развилась бактериальная инфекция. По данным портала, около месяца у исполнительницы наблюдалась повышенная температура, однако она не соглашалась на госпитализацию, так как не хотела переносить турне на более поздний срок.