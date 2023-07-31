Собянин: строительство станции метро "Пыхтино" в Москве вышло на финальную стадию

На объекте ведутся монтажные работы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Строительство станции Солнцевской линии метро "Пыхтино" в Новой Москве находится на финальной стадии, в настоящее время на объекте ведутся монтажные работы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершается основное строительство станции "Пыхтино" и "Внуково". Активно начались отделочные работы, монтажные работы. Надеюсь, что в ближайшие месяцы эта станция и станция "Внуково" будут запущены. Что это означает? Мы получим один из самых протяженных радиусов метро. От "Делового центра" до "Внуково" около 30 км протяженности, 14 станций. Линия важная, потому что она обеспечит не только Новую Москву, но и миллионы пассажиров аэропорта Внуково", - сказал Собянин.

В свою очередь генеральный директор ООО "ИБТ" Сергей Воробьев также подчеркнул, что строительные работы на станции находятся на завершающей стадии.

Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство участка Солнцевской линии метро длиной почти 5 км с двумя станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" началось в октябре 2019 года. На участке полностью завершены проходческие работы. Проходка выполнена по традиционной для Московского метрополитена технологии с устройством двух однопутных тоннелей диаметром 6 м.

Отмечается, что от станции "Рассказовка" до станции "Пыхтино" перегонные тоннели сооружались закрытым способом. На участке от станции "Пыхтино" до станции "Аэропорт Внуково" поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту над рекой Ликова длиной 460 м и вновь к уходить под землю.

Подчеркивается, что Ликовский, он же Пыхтинский, метромост станет 12-м метромостом столицы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

О строительстве станции метро "Пыхтино"

В пресс-службе рассказали, что на будущей станции метро "Пыхтино" сейчас завершаются работы по устройству основных конструкций и верхнего строения пути, ведутся архитектурно-отделочные работы. Строительная готовность составляет 91%.

Поясняется, что станция будет иметь один наземный вестибюль. Из-за сложного рельефа местности особенностью "Пыхтино" станут разные путевые стены - одна стена будет глухой, как на большинстве станций подземки, а другая получит панорамное остекление.

В основе архитектурно-художественного решения - авиационная тематика, что объясняется близостью к аэропорту и улицам, носящим имена известных отечественных летчиков и авиаконструкторов. Так, стену станции украсит хронологическая лента, посвященная истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. Помимо этого, на потолке разместят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а над наклонным ходом эскалатора в окружении концентрически расходящихся светоотражающих алюминиевых панелей - модель самолета Ту-144.

В пресс-службе подчеркнули, что также предусмотрено благоустройство прилегающей территории, включая улицы Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова, проектируемые проезды № 7653 и 7654, участки улицы Летчика Грицевца и Боровского шоссе.

Прогнозируется, что новой станцией будут пользоваться около 11 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году ожидается двукратный рост пассажиропотока.