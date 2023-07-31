Суд обязал убрать затопленный дебаркадер из акватории Невы в Петербурге

Истцом выступила Северо-Западная транспортная прокуратура

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге обязал собственника убрать из акватории Невы частично затопленный плавучий ресторан, дебаркадер "Серебряный кит". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел иск к ООО "Фарсэй". <…> Истец просил суд признать незаконным бездействие ООО "Фарсэй" по непроведению работ, направленных на подъем судна. Обязать устранить нарушения закона путем подъема плавучего объекта. Обязать освободить акваторию. Суд исковые требования удовлетворил", - говорится в сообщении.

Истцом выступила Северо-Западная транспортная прокуратура. Как уточнила пресс-служба ведомства, поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки по факту частичного затопления неэксплуатируемого плавучего ресторана и бездействия собственника по его подъему, что создает угрозу безопасности судоходства.

Дебаркадер был частично затоплен 27 марта. Согласно экспертному заключению от 17 мая, железобетонный корпус практически весь погружен в воду, учитывая уклон грунта, эксперты не исключают дальнейшее сползание объекта в воду. В случае опрокидывания судна набережная Невы также может получить повреждения, характер и объем которых заранее спрогнозировать невозможно, отметили в пресс-службе.

Стоечное судно "ДЖ-39", собственником которого является ответчик, расположено между спусками 7 и 8, напротив парка культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина. Развлекательный комплекс "Серебряный кит" размещен на участке Невы на основании договора аренды, который утратил силу 8 сентября 2021 года. На данный момент у объекта нет необходимых документов, дебаркадер был снят с учета 30 сентября 2021 года, эксплуатироваться судно не может.

Как сообщалось ранее, причиной подтопления дебаркадера могло стать повреждение корпуса понтона во время ледохода из-за низкого качества бетонного основания и ремонта его стенок, проведенного в 2022 году.