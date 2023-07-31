В Москве в районе Отрадное открыли свободный доступ к стоянке на 30 машино-мест

Незаконные ограждения и сооружение демонтировали

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости города Москвы пресекла самовольное ограничение доступа на территорию автостоянки в районе Отрадное в Москве. Сейчас восстановлен свободный доступ на парковку вместимостью 30 машино-мест, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

"Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили, что доступ на участок ограничивали два шлагбаума, при въезде был размещен пост охраны, за парковку взималась плата. Таким образом, в нарушение условий договора аренды автостоянка использовалась в коммерческих целях. Незаконные ограждения и сооружение уже демонтировали. Доступ на парковку вместимостью 30 машино-мест восстановлен", - приводятся слова начальника ведомства Ивана Боброва.

В пресс-службе отметили, что одна из важнейших городских задач - создание комфортной для человека городской среды, удобной обстановки для жизни. Так, если территория выделена для размещения общедоступной стоянки, горожане должны иметь возможность свободно ей пользоваться.