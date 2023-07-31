Накопительные пенсии 103 тыс. россиян с 1 августа увеличат на 10%

Кроме того, на 9,83% повысят срочные пенсионные выплаты 40 тыс. участников программы софинансирования

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Накопительные пенсии увеличат на 10% с 1 августа, повышение затронет 103 тыс. россиян. Также на 9,83% увеличатся срочные пенсионные выплаты 40 тыс. участников программы софинансирования, сообщается на сайте Социального фонда России.

"Накопительные пенсии 103 тыс. россиян с августа будут увеличены на 10%. Ежемесячная прибавка к пенсии 40 тыс. участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 9,83%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой перерасчет связан не столько с работой пенсионера (с 2014 года отчисления работодателей на пенсионные накопления направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. По данным Соцфонда, сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 1,1 тыс. рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования - 2,2 тыс. рублей в месяц.

Также с 1 августа фонд проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионеров, работавших в 2022 году. Он коснется около 9,5 млн пенсионеров. Кроме того, до 1 августа ведомство завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. Всего перерасчет получат 180 тыс. человек, средний размер разовой доплаты им составит 3,6 тыс. рублей.