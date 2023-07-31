На портале госуслуг запустили сервис досудебного обжалования отказов на выдачу лицензий

Как отметили в пресс-службе кабмина, инструмент "позволит собирать обратную связь от бизнеса для дальнейшего совершенствования лицензионно-разрешительной деятельности"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Механизм досудебного обжалования внедрили в сферу лицензионной деятельности, на портале госуслуг запущен сервис, через который предприниматели могут подать жалобу на отказ в выдаче лицензии. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Правительство внедрило механизм досудебного обжалования в сферу лицензионной деятельности. Для этого на портале госуслуг запущен сервис досудебного обжалования действий разрешительного органа. Данный инструмент позволит собирать обратную связь от бизнеса для дальнейшего совершенствования лицензионно-разрешительной деятельности", - сказано в сообщении.

Заявитель сможет обжаловать как отказ в выдаче лицензии, так и несоблюдение сроков оказания услуги, нарушение порядка выдачи документа или требование дополнительной оплаты. Поясняется, что специальная кнопка с возможностью подать жалобу интегрирована в электронную процедуру получения лицензий. Она автоматически появляется в форме уже поданного заявления.

Сервис позволит отслеживать ход рассмотрения обращений в режиме реального времени. При этом возможность участия в процедуре рассмотрения жалобы должностного лица, на которое она подана, исключена. Претензия рассматривается руководителем органа, принимающего решение о выдаче лицензии, или его заместителем. Нормативный срок рассмотрения жалобы составляет от 5 до 15 рабочих дней в зависимости от причины обращения.

Подать электронную жалобу с помощью специального сервиса на портале госуслуг может как индивидуальный предприниматель, так и компания. Использование этого инструмента позволит значительно снизить нагрузку на судебную систему.

"Досудебное обжалование - это инструмент, который одинаково выгоден для бизнеса и государства. Предприниматели получают простой и прозрачный способ защиты своих интересов, а мы - обратную связь. Чтобы создать действительно комфортный деловой климат, нам нужно понимать, чего хочет сам бизнес, при каких условиях ему удобно работать. Мы анализируем обращения и используем эту информацию для дальнейшего улучшения сферы лицензий и разрешений", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

О процедуре досудебного обжалования

Процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов стала обязательной в январе 2023 года. Оспорить решения контрольных органов представители бизнеса могут в электронном виде, подав заявление через специальный сервис на портале госуслуг. Он позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность процесса. Претензия рассматривается руководителем соответствующего контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба.

До 1 октября 2023 года механизм досудебного обжалования распространится на все востребованные виды разрешений.