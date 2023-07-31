В новом информагентстве в Донбассе могут начать работать журналисты из шести стран НАТО

Главный редактор интернет-портала Donbass Insider Кристель Нэан ранее предложила объединить в одну команду западных журналистов, которые работают в России

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Журналисты из шести стран НАТО, включая Великобританию и США, готовы работать в новом информационном агентстве, которое может быть создано в Донбассе. Об этом сообщила ТАСС главный редактор интернет-портала Donbass Insider Кристель Нэан.

Ранее на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" она предложила объединить в одну команду западных журналистов, которые работают в РФ. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку проекту Нэан.

"После одобрения президентом моего проекта начинаем конкретно работать над созданием. Главное то, что там будут работать те журналисты, которые всегда говорили правду. Они из Канады, Франции, Нидерландов, Великобритании, США и Италии. Уже после встречи с Владимиром Владимировичем мне звонили ребята, сказали, что им это сотрудничество интересно тоже", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, проект предполагает создание информационного агентства, которое будет публиковать информацию на нескольких языках. Это потребует привлечения профессиональных переводчиков, добавила журналистка.