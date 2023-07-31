В медицинских вузах в 2023 году для целевиков выделили 20 тыс. бюджетных мест

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, это на 7,4% больше показателя прошлого года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. бюджетных мест выделили в медицинских вузах России для целевого обучения. Об этом сообщил журналистам в Анадыре министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В целом 28 тыс. бюджетных мест [в медицинских вузах] в этом году выделено в стране. И формируем под целевой прием 20 тыс. мест - это конкретно под целевой прием по направлениям от медицинских организаций, в том числе от северных и сельских территорий", - сказал он.

Количество выделенных мест для целевиков в этом году больше показателя прошлого года на 7,4%.

Как пояснил министр, общее количество поданных заявлений на поступление в вузы Министерства здравоохранения России составило более 310 тыс. "Это хороший конкурс. То есть медицинская специальность востребована", - отметил Мурашко.

Наиболее популярными среди абитуриентов, допущенных до участия в конкурсе, стали следующие специальности: лечебное дело (120 тыс. человек), педиатрия (75 тыс. человек), стоматология (51 тыс. человек), фармация (20 тыс. человек), медико-профилактическое дело (18 тыс. человек), медицинская биохимия (11 тыс. человек), клиническая психология (10 тыс. человек).

В новость была внесена правка (14:17 мск) - меняется первое предложение в четвертом абзаце в связи с уточнением данных профильным министерством.