МЖД завершила строительство соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений

Протяженность ветви составляет 4,2 км

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Железнодорожники завершили работы по укладке двух главных путей и стыковке радиальных направлений соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД). Благодаря соединительной ветви поезда с Киевского направления пойдут по маршруту МЦД-4 из Апрелевки до Железнодорожной, в обход Киевского вокзала, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Протяженность ветви составляет 4,2 км. На ней возведены три важнейших искусственных сооружения: железнодорожная эстакада протяженностью почти 2 км, путепровод над путями Киевского направления длиной 55 м и двухпутный железнодорожный мост через Москву-реку длиной 286 м", - значится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на линии располагаются три станции - Поклонная, Кутузовская и Тестовская, строительство инфраструктуры на которых находится в завершающей стадии. "Для запуска диаметра реконструируется вторая соединительная ветвь - от Белорусского до Савеловского вокзала. Завершить работы планируется осенью 2023 года", - заключили в МЖД.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-4 запланирован ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Киевско-Горьковского (Калужско-Нижегородского) Московского центрального диаметра (МЦД-4) подготовят к 4 сентября.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.