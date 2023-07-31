31 июля, 10:03,
обновлено 31 июля, 10:21

Источник: Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

Аналогичный запрет ввели также во ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации и Администрации гражданских аэропортов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, сообщил ТАСС источник в одной из крупных авиакомпаний.

"Запретили", - сказал он, добавив, что аналогичный запрет также введен во ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (курирует деятельность диспетчеров), Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации и Администрации гражданских аэропортов (аэродромов).

Официальный представитель Росавиации не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Ранее собеседник ТАСС сообщил, что сотрудники Минтранса РФ начали отказываться от использования iPhone в служебных целях. Запрет на использование iPhone был введен в Минпромторге и Ростехе. О планах отказаться от американских телефонов сообщали также в Минцифры.

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". 

Теги:
Россия
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