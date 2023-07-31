Суд на Украине вынес предупреждение молодому человеку, исполнявшему песню Цоя во Львове

Его признали виновным в мелком хулиганстве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Суд во Львове признал виновным в мелком хулиганстве молодого человека, исполнявшего песню советского рок-музыканта Виктора Цоя, присудив ему предупреждение. Об этом сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа.

"Вчера Галицкий районный суд Львова признал парня виновным в совершении правонарушения - мелкое хулиганство. Учитывая обстоятельства - его несовершеннолетие и воспитание мамой, являющейся человеком с инвалидностью, я лично просила в письменном заявлении о том, чтобы к нему не применяли штраф, а только предупреждение", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам депутата, максимальное наказание, которое ему грозило - штраф от 51 до 119 гривен (от $1,39 до $3,25). Пипа подчеркнула, что парень нарушил не только кодекс об административных правонарушениях, но и решение Львовского областного совета от 2018 года, запрещающее использование русскоязычного культурного продукта на территории региона.

3 июня на Украине возник конфликт, связанный с публичным исполнением песни Цоя молодым человеком из Одессы во Львове. Депутат Рады Наталья Пипа, услышав исполнение песни советского музыканта на улице, потребовала от одессита не делать этого, утверждая, что он нарушает закон. Молодой человек отреагировал на слова депутата в нецензурной форме. Позже политик подала на него заявление в полицию.

19 июня 2022 года Верховная рада запретила публичное исполнение российских музыкальных произведений и гастроли российских артистов на Украине. При этом из норм закона следует, что песни и творчество Цоя, как и любого другого артиста, не имевшего гражданства РФ, не подпадают под запрет.

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка.