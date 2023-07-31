Сотрудники таможни Пулково нашли в посылке из Италии муравьиную колонию вместо игрушек

В отношении получателя решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении

ТАСС, 31 июля. Сотрудники таможни петербургского аэропорта Пулково обнаружили в посылке из Италии почти 350 муравьев вместо заявленных в декларации детских игрушек. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"Почти 350 живых муравьев вместо заявленных в декларации детских игрушек обнаружили сотрудники таможенного поста аэропорт Пулково (почтовый) Центральной почтовой таможни при сканировании посылки из Италии", - говорится в распространенном сообщении.

Ветеринарный контроль подтвердил, что насекомые относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска.

Таможенники приняли решение об отказе в выпуске посылки. Муравьи возвращены отправителю. В отношении получателя решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.