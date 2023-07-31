В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян в августе

Как сообщил научный руководитель Роман Вильфанд, среднемесячная температура будет выше нормы на большей части Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов, а также на востоке Южного федерального округа

ТАСС, 31 июля. Среднемесячная температура выше нормы в августе прогнозируется на большей части Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов, на востоке Южного федерального округа, во всем Приволжском федеральном округе и Приморье. В остальных регионах температура будет около нормы, отрицательные аномалии не ожидаются нигде, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Класс среднемесячной температуры ниже нормы в августе не прогнозируется нигде, лишь в Якутии он будет около нормы на отрицательном фоне. Температура выше нормы ожидается в Центральном федеральном округе, исключая самые западные регионы, Брянскую, Тверскую. Это касается и большей части Северо-Западного федерального округа, всего Приволжского федерального округа, востока Южного федерального округа - это и Волгоградская, и Астраханская области", - рассказал он.

По словам Вильфанда, средняя месячная температура выше обычного прогнозируется также практически во всем Уральском федеральном округе и Приморском крае. "На остальной территории России температура будет около нормы, но на повышенном фоне. То есть август ожидается достаточно теплым", - отметил метеоролог.